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    В Евлахе произошла автоавария, есть пострадавшие

    Евлах. 5 января. REPORT.AZ/ В Евлахском районе столкнулись грузовой и пассажирский автомобили.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в поселке Халдан, на участке дороги сворачивающей в направлении Агдашского района.

    Так, автомобиль марки "ГАЗель" врезался в пассажирский автомобиль "ВАЗ 21099". Легковой автомобиль частично остался под "ГАЗелью". В результате аварии двое человек пострадали.

    По факту ведется расследование.

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