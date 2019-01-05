В Евлахе произошла автоавария, есть пострадавшие

Евлах. 5 января. REPORT.AZ/ В Евлахском районе столкнулись грузовой и пассажирский автомобили.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в поселке Халдан, на участке дороги сворачивающей в направлении Агдашского района.

Так, автомобиль марки "ГАЗель" врезался в пассажирский автомобиль "ВАЗ 21099". Легковой автомобиль частично остался под "ГАЗелью". В результате аварии двое человек пострадали.

По факту ведется расследование.