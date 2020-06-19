​В Евлахе произошел взрыв, есть пострадавший

В селе Ашагы Буджаг Евлахского района произошел взрыв в одноэтажном трехкомнатном доме общей площадью 126 кв. м.

Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, в результате пожара потолок дома, состоящий из ламбирина, сгорел на площади 15 кв.м. Ударная волна взрыва обрушила входную дверь дома.

Во время происшествия один человек пострадал. Остальная часть дома защищена от пожара. Пламя было потушено подразделениями пожарной охраны.

В связи со случившимся проводится расследование со стороны соответствующих структур.