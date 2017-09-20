В Евлахе попал в аварию перевозящий обслуживающий персонал автобус

Евлах. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Евлахе столкнулись легковой автомобиль и автобус.
Как передает западное бюро Report, авария произошла в результате столкновения автомобиля марки "Мазда" и автобуса, принадлежащего Объединению жилищно-коммунального хозяйства города Евлаха.
В результате аварии пострадали водитель "Мазды" Фуад Захид оглу Рагимов 1984 г.р. и водитель автобуса.
Во время аварии в автобусе находилось около 10 работниц.
Состояние здоровья обоих пострадавших нормальное.
Valeh DadaşovАвтор новости
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