В Евлахе похититель девушки найден мертвым в багажнике автомобиля

В Евлахе похититель девушки найден мертвым в багажнике автомобиля.

В Евлахе похититель девушки найден мертвым в багажнике автомобиля.

Как сообщает Report, Азер Гулиев (1988 г.р.) похитил Н.Ш. (имя и фамилия условные), 1996 г.р., с которой у него были отношения.

Накануне братья девушки приехали за своей сестрой в поселок Гобу Абшеронского района. Там они избили Азера Гулиева, нанеся ему травмы, затем связали ему руки и ноги и привезли в багажнике автомобиля в Евлах. Когда они открыли багажник, выяснилось, что Азер Гулиев мертв.

По факту возбуждено уголовное дело, виновные задержаны.