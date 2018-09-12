В Евлахе погиб пешеход, дважды сбитый разными автомобилями

Евлах. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на части автомагистрали Баку-Газах, пролегающей через территорию города Евлах.

Автомобиль марки "ВАЗ-21099" сбил пешехода когда тот пытался перейти дорогу. Оставшийся в бессознательном состоянии на дороге пешеход позже был сбит другим автомобилем марки "Мерседес". В результате, автомобиль протащил с собой пешехода на 40 метров. От полученных травм раненый скончался на месте, его личность пока неизвестна.

По факту ведется расследование.