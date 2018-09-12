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    В Евлахе погиб пешеход, дважды сбитый разными автомобилями

    Yevlaxda bir maşının vurduğu piyadanı digəri 40 metr özü ilə sürüyüb

    Евлах. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на части автомагистрали Баку-Газах, пролегающей через территорию города Евлах.

    Автомобиль марки "ВАЗ-21099" сбил пешехода когда тот пытался перейти дорогу. Оставшийся в бессознательном состоянии на дороге пешеход позже был сбит другим автомобилем марки "Мерседес". В результате, автомобиль протащил с собой пешехода на 40 метров. От полученных травм раненый скончался на месте, его личность пока неизвестна.

    По факту ведется расследование.

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