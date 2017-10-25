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    В Евлахе перевернулся грузовой автомобиль, есть пострадавший

    В результате водитель получил ожоги различных степеней тяжести

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Евлахском районе в результате возгорания в грузовом автомобиле пострадал водитель.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на 292-м км автомагистрали Баку-Газах, в городе Евлах.

    Так, в салоне грузового автомобиля, за рулем которого находился Мехди Метлеб оглу Мирзаев 1989 г.р., по неизвестным пока причинам произошло возгорание.

    В результате водитель получил ожоги различных степеней тяжести.

    На место происшествия прибыли машины противопожарной службы МЧС по Евлахскому району, распространение огня было предотвращено.

    По факту ведется следствие. 

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