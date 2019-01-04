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    В Евлахе перевернулся автомобиль, пострадал водитель

    Евлах. 4 января. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло ДТП. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария отмечена близ села Экшем, на 6-ом км дороги Халдан-Мингячевир. 

    Лопнуло колесо управляемого жителем Мингячевира Хайямом Мустафаевым автомобиля марки "Mercedes-Benz", в результате чего машина перевернулась. 

    Получивший различные травмы водитель помещен в Евлахскую центральную районную больницу.  

    По факту ведется расследование. 

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