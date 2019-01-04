В Евлахе перевернулся автомобиль, пострадал водитель

4 января, 2019 18:26

https://report.az/storage/news/1eb5f20da09d05fdff25a7e007e776fd/3b68a341-380f-48ea-8d3f-e14cc543e690_292.jpg Евлах. 4 января. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло ДТП. Как сообщает ширванское бюро Report, авария отмечена близ села Экшем, на 6-ом км дороги Халдан-Мингячевир. Лопнуло колесо управляемого жителем Мингячевира Хайямом Мустафаевым автомобиля марки "Mercedes-Benz", в результате чего машина перевернулась. Получивший различные травмы водитель помещен в Евлахскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.

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