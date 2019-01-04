В Евлахе перевернулся автомобиль, пострадал водитель

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Евлах. 4 января. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло ДТП.
Как сообщает ширванское бюро Report, авария отмечена близ села Экшем, на 6-ом км дороги Халдан-Мингячевир.
Лопнуло колесо управляемого жителем Мингячевира Хайямом Мустафаевым автомобиля марки "Mercedes-Benz", в результате чего машина перевернулась.
Получивший различные травмы водитель помещен в Евлахскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости