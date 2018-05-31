В Евлахе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

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Евлах. 31 мая. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло ДТП, в результате которого есть пострадавшие.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на части железной дороги Мингячевир-Бахрамтепе, проходящей близ поселка Аран.

По предварительным данным, автомобиль марки ВАЗ-2106 перевернулся при переезде железнодорожных путей. Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие. Пострадавшие были размещены в Евлахской районной центральной больнице.

По факту ведется расследование.