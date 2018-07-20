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    В Евлахе перевернулся автомобиль, 3 человека получили ранения

    Евлах. 20 июля. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел ночью на автотрассе Мингячевир - Бахрамтепе, в направлении между селом Салахлы и поселком Аран.

    Так, автомобиль марки Jeep, потеряв управление, перевернулся на обочине. В результате три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двое из раненых были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

    По факту ведется расследование.

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