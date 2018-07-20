В Евлахе перевернулся автомобиль, 3 человека получили ранения

Евлах. 20 июля. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел ночью на автотрассе Мингячевир - Бахрамтепе, в направлении между селом Салахлы и поселком Аран.

Так, автомобиль марки Jeep, потеряв управление, перевернулся на обочине. В результате три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двое из раненых были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

По факту ведется расследование.