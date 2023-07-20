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В Евлахе оштрафовано лицо за сброс сточных вод в водоем

В Евлахе оштрафовано лицо за сброс сточных вод в водоем В Евлахе оштрафовано лицо за сброс сточных вод в водоем лицо.
Происшествия
20 июля 2023 г. 10:32
В Евлахе оштрафовано лицо за сброс сточных вод в водоем

В Евлахе оштрафовано лицо за сброс сточных вод в водоем лицо.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что сотрудниками отдела полиции Евлахского района было проведено мероприятие, направленное на предотвращение нарушений санитарно-гигиенических правил. В ходе мероприятия был выявлен факт сброса сточных вод в водоем, а также скопления бытовых отходов на краю водоема.

В связи с указанным фактом к административной ответственности привлечен один человек. В отношении него составлен протокол по статье 264.1 Кодекса об административных правонарушениях (эксплуатация предприятий, коммунальных и иных объектов без установок и оборудования, предотвращающих загрязнение, засорение водных объектов и вредное воздействие вод).

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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