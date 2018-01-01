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    В Евлахе опрокинулся автомобиль, есть пострадавшие

    После обследования выяснилось, что дети получили легкое, а водитель – тяжелое повреждение

    Евлах. 1 января. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло ДТП, в котором опрокинулся автомобиль.

    Как передает ширванское бюро Report, ДТП произошло в Евлахском районе, на 7-м км автодороги Мингячевир-Халдан.

    Так, водитель автомобиля марки “Mersedes” потерял управление и в результате автомобиль упал в кювет.В результате водитель “Mersedes”,житель города Мингячевир Анар Мусаев и находившиеся в салоне автомобиля его племянники –трое малолетних детей получили повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу. После обследования выяснилось, что дети получили легкое, а водитель – тяжелое повреждение.

    По факту ведется следствие.

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