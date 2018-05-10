В Евлахе обезврежена преступная группировка, похитившая 32000 долларов и драгоценности

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Евлахского районного отделения полиции, были задержаны члены преступной группировки, похитившие из дома местного жителя А.Сулейманова ювелирные украшения и документы.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, по факту были задержаны жители Евлаха Мухаррам Асланов и Вафадар Паналиев.

В ходе проведенных оперативных мероприятий были раскрыты и иные их преступные деяния. Так, было установлено, что члены преступной группировки вместе с земляком Рашадом Джаббаровым украли из дома в городе 32000 долларов и драгоценности на сумму 18645 манатов. Р.Джаббаров также был задержан.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у них часть похищенных ювелирных изделий и 10000 долларов. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.