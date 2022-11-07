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В Евлахе невеста погибла в ДТП по пути в салон красоты

В Евлахе невеста погибла в ДТП по пути в салон красоты Невеста, готовящаяся к свадьбе в Евлахе, погибла в дорожно-транспортном происшествии по пути в салон красоты.
Происшествия
7 ноября 2022 г. 09:47
В Евлахе невеста погибла в ДТП по пути в салон красоты

Невеста, готовящаяся к свадьбе в Евлахе, погибла в дорожно-транспортном происшествии по пути в салон красоты.

Как передает региональный корреспондент Report, водитель легкового автомобиля потерял управление во время движения.

В результате автомобиль упал в Карабахский канал. Находившиеся в салоне автомобиля женщина и мужчина скончались.

Их тела были переданы на медэкспертизу.

По факту ведется расследование.

Отметим, что у 18-летней девушки, находившейся в автомобиле, сегодня должна была состояться свадьба. Авария произошла, когда девушка направлялась с утра в салон красоты.

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Версия на азербайджанском языке Yevlaxda bu gün toyu olacaq qız gözəllik salonuna gedərkən yol qəzasında ölüb

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