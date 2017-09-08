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    В Евлахе найдено тело ребенка, утонувшего два дня назад в Куре

    Тело обнаружили проходящие мимо местные жители

    Евлах. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Евлахе найдено тело ребенка, утонувшего два дня назад в Куре.

    Как сообщает западное бюро Report, тело утонувшего на территории, называемой Ферма, жителя Кельбаджарского района Хатамзаде Орхана Фахраддин оглу 2011 г.р. было обнаружено на берегу Куры в 35-40 км от места трагедии.

    Тело обнаружили проходящие мимо местные жители и проинформировали правоохранительные органы.

    Как отметили Report в Евлахской районной прокуратуре, следов насилия на теле не обнаружено.

    Факт зарегистрирован как несчастный случай. 

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