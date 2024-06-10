О нас

В Евлахе на свадьбе произошло убийство

В Евлахе на свадьбе произошло убийство 10 июня около 18:30 в полицию поступила информация об убийстве Абышова Эльмира Габил оглу (2000 г.р.) в одном из дворцов торжеств в районе города Евлах.
Происшествия
10 июня 2024 г. 20:44
В Евлахе на свадьбе произошло убийство

10 июня около 18:30 в полицию поступила информация об убийстве Абышова Эльмира Габил оглу (2000 г.р.) в одном из домов торжеств в районе города Евлах.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, подозреваемый в совершении преступления Абдуллаев Таир Джейхун оглу (2004 г.р.) был задержан сотрудниками полиции.

По предварительной информации, между гостями свадьбы, жителем Евлахского района Абышовым Эльмиром Габил оглу (2000 г.р.) и Абдуллаевым Таиром Джейхуном оглу (2004 г.р.) возник спор на почве личных отношений, в ходе которого Э.Абышов был тяжело ранен режуще-колющим предметом. Он скончался по дороге в больницу от полученных травм.

По данному факту в Евлахской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство), проводится расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yevlaxda toy mərasimində gənc oğlan qətlə yetirilib - TƏFƏRRÜAT, YENİLƏNİB-2

Другие новости из категории

В одном из зданий в Баку произошел пожар, 27 жильцов эвакуированы
ФотоВ одном из зданий в Баку произошел пожар, 27 жильцов эвакуированы
10 июня 2024 г. 19:02
В Баку арестовали таксиста за домогательства к пассажирке
В Баку арестовали таксиста за домогательства к пассажирке
10 июня 2024 г. 18:53
Проводится расследование в связи с информацией о смерти ребенка от отравления чипсами
Проводится расследование в связи с информацией о смерти ребенка от отравления чипсами
10 июня 2024 г. 18:25
В Гяндже пассажир застрелил водителя автомобиля
В Гяндже пассажир застрелил водителя автомобиля
10 июня 2024 г. 17:35
В Азербайджане сгорел 110-летний ретро-автомобиль
ФотоВ Азербайджане сгорел 110-летний ретро-автомобиль
10 июня 2024 г. 14:18
Водолазы нашли тело утонувшего в Пираллахинском районе Баку мужчины
Водолазы нашли тело утонувшего в Пираллахинском районе Баку мужчины
10 июня 2024 г. 13:02
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть погибший и раненые
ФотоНа дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть погибший и раненые
10 июня 2024 г. 12:50
В ДТП в Гёранбое семь человек получили травмы 
В ДТП в Гёранбое семь человек получили травмы 
10 июня 2024 г. 11:12
В Баку автомобиль сбил 64-летнего пешехода
В Баку автомобиль сбил 64-летнего пешехода
10 июня 2024 г. 09:05
В Баку автомобиль сбил 38-летнюю женщину
В Баку автомобиль сбил 38-летнюю женщину
10 июня 2024 г. 07:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi