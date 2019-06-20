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В Евлахе микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Евлахе микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие
© Report.az

В Евлахе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западный центр Report, ДТП отмечено на участке дороги Баку-Газах, пролегающем через территорию района.

Столкнулись микроавтобус марки "Ford", движущийся в направлении Гянджи, и "ВАЗ-2107". От силы удара легковой автомобиль перевернулся. Пострадали двое пассажиров. Пассажирка Ламия Гусейнова 1988 г.р. помещена в Евлахскую центральную районную больницу. Жительнице Самуха Малахат Алиевой 1966 г.р. была оказана амбулаторная помощь на месте ДТП.

По факту ведется расследование.

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