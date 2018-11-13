В Евлахе микроавтобус попал в аварию, пострадали 11 человек ФОТО - ОБНОВЛЕНО - СПИСОК

Евлах. 13 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших в результате тяжелого ДТП в Евлахском районе.

Как сообщает западное бюро Report, пассажиры попавшего в аварию микроавтобуса марки "Мерседес" и водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие:

Житель города Мингячевир, Джейхун Эльчин оглу Мамедов 1994 г.р.,

Житель Агдашского района, Мехман Рамиз оглу Абилов 1983 г.р.,

Житель Шекинского района, Мурад Идрис оглу Мамедов 1983 г.р.,

Житель города Мингячевир, Заур Яман оглу Мамедов 1975 г.р.,

Житель Евлахского района, Шафи Мурсал оглу Алиев 1966 г.р.,

Жительница Евлахского района, Айнур Эфенди гызы Абдулзаде 1978 г.р.,

Житель Евлахского района, Руфат Габиль оглу Абдулзаде 2004 г.р.,

Жительница Евлахского района, Джамиля Хосров гызы Гюлюстани 1962 г.р.,

Жительница Евлахского района, Хаджар Бейлер гызы Сулейманова 1979 г.р.,

Житель Евлахского района, Садиг Надир оглу Мамедов 1979 г.р.,

Житель Евлахского района, Этибар Ибрагим оглу Юсибов 1968 г.р.

К месту происшествия привлечены врачебные бригады станции скорой неотложной помощи из города Мингячевир и Евлахского района. Пострадавшие на каретах скорой помощи были доставлены в больницы Евлаха и Мингячевира.

*** 10:36

В Евлахском районе Азербайджана микроавтобус попал в аварию.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на части дороги Евлах-Халдан, проходящей по территории села Гучулуг.

Так, в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля марки "ВАЗ-2107" пострадало около 10 пассажиров. Пострадавшие были доставлены в больницы Евлаха и Мингячевира.

По факту ведется расследование.