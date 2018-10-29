 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Евлахе легковой автомобиль врезался в ограждение - ФОТО

    Евлах. 29 октября. REPORT.AZ/ В Евлахском районе легковой автомобиль врезался в ограждение.

    Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки «ВАЗ» врезался в ограждение. В результате ДТП, 1991-го года рождения Мехман Керимов с различными травмами был доставлен в больницу.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Шамкире автомобиль насмерть сбил семилетнюю девочку.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi