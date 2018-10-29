В Евлахе легковой автомобиль врезался в ограждение - ФОТО

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Евлах. 29 октября. REPORT.AZ/ В Евлахском районе легковой автомобиль врезался в ограждение.
Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки «ВАЗ» врезался в ограждение. В результате ДТП, 1991-го года рождения Мехман Керимов с различными травмами был доставлен в больницу.
По факту ведется расследование.
Ранее в Шамкире автомобиль насмерть сбил семилетнюю девочку.
Valeh DadaşovАвтор новости