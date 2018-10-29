В Евлахе легковой автомобиль врезался в ограждение - ФОТО

29 октября, 2018 05:08

https://report.az/storage/news/d45247c1d40b686ecf2134167fd0634e/13b8b1da-7fe8-4b89-9501-571bc93e4cf7_292.jpg Евлах. 29 октября. REPORT.AZ/ В Евлахском районе легковой автомобиль врезался в ограждение. Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки «ВАЗ» врезался в ограждение. В результате ДТП, 1991-го года рождения Мехман Керимов с различными травмами был доставлен в больницу. По факту ведется расследование. Ранее в Шамкире автомобиль насмерть сбил семилетнюю девочку.

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