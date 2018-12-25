В Евлахе густой туман стал причиной ДТП, есть пострадавшие

По факту ведется расследование

25 декабря, 2018 13:10

© Report https://report.az/storage/news/911eeeae8bf753752c53840eefbcefab/14a5a9bd-77de-4c85-9c17-5e3bbf9d19bc_292.jpg Евлах. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Евлахе туман стал причиной ДТП. Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на дороге Гаджиселли-Варвара. Из-за густого тумана столкнулись автомобили марки ВАЗ-2107 и ВАЗ-21010. В результате ДТП два человека получили травмы различной степени тяжести. Учитывая тяжелое состояние водителя автомобиля марки ВАЗ-2107, жителя Агдашского района Мамедджахана Магомед оглу Гурбанова 1955 г.р., его поместили в Мингячевирскую городскую больницу. Еще одному получившему при ДТП травму человеку на месте оказана первая медицинская помощь. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.