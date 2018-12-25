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    В Евлахе густой туман стал причиной ДТП, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование
    © Report

    Евлах. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Евлахе туман стал причиной ДТП. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на дороге Гаджиселли-Варвара. 

    Из-за густого тумана столкнулись автомобили марки ВАЗ-2107 и ВАЗ-21010.

    В результате ДТП два человека получили травмы различной степени тяжести. 

    Учитывая тяжелое состояние водителя автомобиля марки ВАЗ-2107, жителя Агдашского района Мамедджахана Магомед оглу Гурбанова 1955 г.р., его поместили в Мингячевирскую городскую больницу. Еще одному получившему при ДТП травму человеку на месте оказана первая медицинская помощь. 

    По факту ведется расследование. 

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