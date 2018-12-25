В Евлахе густой туман стал причиной ДТП, есть пострадавшие

Евлах. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Евлахе туман стал причиной ДТП.
Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на дороге Гаджиселли-Варвара.
Из-за густого тумана столкнулись автомобили марки ВАЗ-2107 и ВАЗ-21010.
В результате ДТП два человека получили травмы различной степени тяжести.
Учитывая тяжелое состояние водителя автомобиля марки ВАЗ-2107, жителя Агдашского района Мамедджахана Магомед оглу Гурбанова 1955 г.р., его поместили в Мингячевирскую городскую больницу. Еще одному получившему при ДТП травму человеку на месте оказана первая медицинская помощь.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости