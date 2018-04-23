В Евлахе грузовик с помидорами столкнулся с другим грузовиком

Евлах. 23 апреля. REPORT.AZ/ На 292-ом километре автомагистрали Баку-Газах, проходящем через территорию Евлахского района, произошло ДТП, в результате которого есть пострадавший.
Как передает западное бюро Report, житель Баку Эльхан Хуршудов, 1963-го года рождения, потерял управление грузовым автомобилем, за рулем которого находился, и врезался в другой грузовик, припаркованный у обочины дороги.
В результате столкновения Э. Хуршудов получил телесные повреждения различной степени тяжести. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Э. Хуршудов перевозил помидоры на управляемом им грузовике.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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