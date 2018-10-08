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    В Евлахе граждане Грузии попали в ДТП

    Евлах. 8 октября. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на пролегающем через Евлахский район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.

    Водитель потерял управление за рулем автомобиля марки "KİA", в результате чего машина перевернулась.

    В ДТП были тяжело ранены трое граждан Грузии - Алекси Гусарашвили (1963 г.р.), Вано Макарашвили (1980 г.р.) и Бешик Сухушвили (1982 г.р.). Состояние водителя автомобиля, жителя Сабирабадского района Расула Рустам оглу Абышова 1987 г.р. удовлетворительное.

    По факту ведется расследование.

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