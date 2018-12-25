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    В Евлахе два грузовика столкнулись и съехали в канал, есть раненые - ФОТО

    По факту ведется расследование
    © Report

    Евлах. 25 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате тяжелого ДТП в Евлахе.

    Как сообщает местное бюро Report, авария произошла на пролегающем через село Салахлы отрезке автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе. Оба грузовика съехали в канал на обочине дороги. 

    В результате столкновения двух грузовиков жители Евлахского района Рашад Ализаде 1993 г.р., Ильгар Сардаров 1978 г.р., Намик Магеррамов 1974 г.р. и Орхан Зейналов 1990 г.р. получили травмы различной степени тяжести.

    Раненые доставлены в больницу.

    По факту ведется расследование. 

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