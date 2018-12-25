В Евлахе два грузовика столкнулись и съехали в канал, есть раненые - ФОТО

Евлах. 25 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате тяжелого ДТП в Евлахе.
Как сообщает местное бюро Report, авария произошла на пролегающем через село Салахлы отрезке автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе. Оба грузовика съехали в канал на обочине дороги.
В результате столкновения двух грузовиков жители Евлахского района Рашад Ализаде 1993 г.р., Ильгар Сардаров 1978 г.р., Намик Магеррамов 1974 г.р. и Орхан Зейналов 1990 г.р. получили травмы различной степени тяжести.
Раненые доставлены в больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости