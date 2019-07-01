​В Евлахе бывший заключенный убит родственником

В Евлахском районе убит бывший заключенный.

Как сообщает западный центр Report, инцидент произошел 29 июня ночью в селе Малбинеси.

Житель города Евлах, ранее судимый Ниджат Гусейнов был размещен в Евлахскую центральную районную больницу с колото-резаными ранами. Однако несмотря на усилия врачей спасти его жизнь не удалось.

Как сообщили Report в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками Бардинского РОП и прокуратуры проводятся соответствующие мероприятия. В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении убийства на почве конфликта Мурад Гусейнов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.