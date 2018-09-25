В Евлахе автомобиль врезался в ограждение, пострадали 5 человек

Евлах. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована недалеко от евлахского городского автовокзала.
Водитель направлявшегося на высокой скорости автомобиля марки "Mercedes-Benz", потеряв управление, врезался в бетонное ограждение.
Пострадавшие в результате ДТП пассажиры автомобиля - житель товузского села Байрамлы Бахтияр Мехралы оглу Абдыев 1966 г.р., жительница Гянджи Кямаля Наджафгулу гызы Алиева 1977 г.р., жители шемкирского села Шиштепе Джейхун Исаг оглу Гусейнов 1988 г.р. и Шахана Араз гызы Гусейнова 1996 г.р. помещены в больницу.
Их состояние расценивается как средней тяжести.
Отмечается, что состояние раненого в результате аварии водителя автомобиля, жителя Гянджи Эльнура Дильгям оглу Годжаева 1984 г.р. нормальное.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook