В Евлахе автомобиль врезался в электрический столб

Евлах. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает западное бюро Report, автообиль марки "Mercedes" потеряв управление врезался в электрический столб на обочине дороги.

В результате, водитель с телесными травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.

Ранее в Геранбое произошла авария.