В Евлахе автомобиль врезался в электрический столб

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Евлах. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.
Как сообщает западное бюро Report, автообиль марки "Mercedes" потеряв управление врезался в электрический столб на обочине дороги.
В результате, водитель с телесными травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.
По факту ведется расследование.
Ранее в Геранбое произошла авария.
Valeh DadaşovАвтор новости