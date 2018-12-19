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    В Евлахе автомобиль врезался в электрический столб

    Евлах. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает западное бюро Report, автообиль марки "Mercedes" потеряв управление врезался в электрический столб на обочине дороги.

    В результате, водитель с телесными травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Геранбое произошла авария.

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