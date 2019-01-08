В Евлахе автомобиль врезался в дерево, водитель тяжело пострадал

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Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло ДТП, в результате которого один человек тяжело пострадал.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Танрыгулулар.
Автомобиль марки ВАЗ-2107 потерял управление, врезался в дерево на обочине и перевернулся. В результате водитель Намик Гусейн оглу Абдуллаев получил тяжелую травму и был госпитализирован.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости