 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Евлахе автомобиль врезался в дерево, водитель тяжело пострадал

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло ДТП, в результате которого один человек тяжело пострадал.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Танрыгулулар. 

    Автомобиль марки ВАЗ-2107 потерял управление, врезался в дерево на обочине и перевернулся. В результате водитель Намик Гусейн оглу Абдуллаев получил тяжелую травму и был госпитализирован.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi