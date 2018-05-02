В Евлахе автомобиль врезался в дерево, водитель и пассажир ранены

Евлах. 2мая. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает западное бюро Report, в Евлахе автомобиль марки Opel потерял управление и врезался в дерево.

В результате, жители Евлаха - водитель Панахов Самир Фармаил оглы 1987 г.р. и его пассажир Сафаралиев Джафар Донмаз оглы 2000 г.р. с различными телесными повреждениями были помещены в больницу. Сообщается, что их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.