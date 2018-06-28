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    В Евлахе автомобиль столкнулся с трактором, 2 человека пострадали

    Евлах. 28 июня. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

    Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано в селе Гарамамедли.

    Автомобиль марки “Opel” столкнулся с трактором. В результате ДТП, водитель автомобиля Мамед Ахмедов (1967-го года рождения) и его супруга Туту Ахмедова (1970-го года родждения) получили телесные повреждения.

    Пострадавшие были помещены в больницу.

    По факту ведется расследование.

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