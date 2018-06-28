В Евлахе автомобиль столкнулся с трактором, 2 человека пострадали

Евлах. 28 июня. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано в селе Гарамамедли.

Автомобиль марки “Opel” столкнулся с трактором. В результате ДТП, водитель автомобиля Мамед Ахмедов (1967-го года рождения) и его супруга Туту Ахмедова (1970-го года родждения) получили телесные повреждения.

Пострадавшие были помещены в больницу.

По факту ведется расследование.