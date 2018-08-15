В Евлахе автомобиль съехал в водоканал, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Евлах. 15 августа. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате ДТП в Евлахском районе.
Как сообщает ширванское бюро Report, управляемый Рафиком Мехтиевым автомобиль марки "Opel" съехал в водоканал, в результате чего его супруга Гюнай Мехтиева и 7-летний сын Магомед Мехтизаде получили тяжелые травмы.
Состояние госпитализированных лиц расценивается как средней тяжести.
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Евлах. 15 августа. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло ДТП.
Как сообщает ширванское бюро Report, авария произошла недалеко от села Акшем, на 7 км автомобильной дороги Мингячевир-Халдан.
Водитель потерял управление за рулем легкового автомобиля марки "Opel" и машина съехала в водоканал на обочине дороги.
Трое пострадавших в результате ДТП лиц госпитализированы. Они получили травмы различной степени тяжести.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости