В Евлахе автомобиль съехал в водоканал, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

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Евлах. 15 августа. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате ДТП в Евлахском районе.

Как сообщает ширванское бюро Report, управляемый Рафиком Мехтиевым автомобиль марки "Opel" съехал в водоканал, в результате чего его супруга Гюнай Мехтиева и 7-летний сын Магомед Мехтизаде получили тяжелые травмы.

Состояние госпитализированных лиц расценивается как средней тяжести.

*** 15:02

Евлах. 15 августа. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло ДТП.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария произошла недалеко от села Акшем, на 7 км автомобильной дороги Мингячевир-Халдан.

Водитель потерял управление за рулем легкового автомобиля марки "Opel" и машина съехала в водоканал на обочине дороги.

Трое пострадавших в результате ДТП лиц госпитализированы. Они получили травмы различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.