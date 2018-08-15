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    В Евлахе автомобиль съехал в водоканал, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    © Report

    Евлах. 15 августа. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате ДТП в Евлахском районе.

    Как сообщает ширванское бюро Report, управляемый Рафиком Мехтиевым автомобиль марки "Opel" съехал в водоканал, в результате чего его супруга Гюнай Мехтиева и 7-летний сын Магомед Мехтизаде получили тяжелые травмы.

    Состояние госпитализированных лиц расценивается как средней тяжести.

    *** 15:02

    Евлах. 15 августа. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло ДТП. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария произошла недалеко от села Акшем, на 7 км автомобильной дороги Мингячевир-Халдан. 

    Водитель потерял управление за рулем легкового автомобиля марки "Opel" и машина съехала в водоканал на обочине дороги. 

    Трое пострадавших в результате ДТП лиц госпитализированы. Они получили травмы различной степени тяжести. 

    По факту ведется расследование. 

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