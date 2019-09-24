В Евлахе автомобиль Госагентства попал в аварию, 1 погиб, 4 пострадали

Установлены имена погибшего и пострадавших в дорожной аварии в Евлахском районе Азербайджана.

Как передает западное бюро Report, в результате аварии скончался житель города Шеки Мамедкеримов Мовсум Али оглу 1957 г.р.

Пострадавшими являются жители села Беюк Дахна города Шеки – Аллахвердиев Орхан Нофал оглу (992), Мамедкеримов Али Мовсум оглу (1986), Пирмамедов Турал Намик оглу (1988) и Мамедкеримов Махал Мовсум оглу (1991).

Погибший и пострадавшие находились в автомобиле марки ВАЗ-2106.

Один из автомобилей, попавший в аварию Mitsubishi Picкup, принадлежит Государственному агентству "Азербайджанские автомобильные дороги".

Отметим, что ранее сообщалось об аварии со смертельным исходом на территории Евлахского района.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Ханабад.

Автомобиль марки ВАЗ-2106 столкнулся с автомобилем марки Mitsubishi Picкup.

В результате аварии один человек погиб, четверо пострадали. Пострадавшие были госпитализированы

По факту ведется расследование.