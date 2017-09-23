 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Евлахе 33-летний мужчина найден в водном канале раненым

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование

    Евлах. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Евлахском районе 33-летний мужчина был ранен из ружья и брошен в водный канал.

    Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории села Хаварлы в ночь с 22 на 23 сентября.

    Житель села Бекир Шубай оглу Бекиров 1984 горда рождения был ранен из охотничьего ружья и брошен в водный канал. Несмотря на большую потерю крови раненый не скончался, сообщил о случившемся родным. В результате родные нашли его и доставили в Мингячевирскую городскую центральную больницу. Состояние находящегося в хирургическом отделении больного тяжелое.

    Сообщается, что Б.Бекиров является бессрочным военнослужащим.

    По факту Евлахской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi