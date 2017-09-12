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    В Евлахе 26-летнего велосипедиста сбил автомобиль

    По факту ведется расследование

    Евлах. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Евлахе 26-летнего велосипедиста сбил автомобиль. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, ДТП произошло сегодня вечером в городе Евлах.  

    Передвигавшийся на велосипеде уроженец Дашкесанского района Агаселим Салман оглу Мюлан 1991 г.р. был сбит неизвестным автомобилем. 

    Оставив пострадавшего на дороге, водитель сбежал с места ДТП. Агаселим Мюлан был доставлен в больницу родителями на машине скорой помощи. 

    По факту ведется расследование. 

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