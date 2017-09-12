Евлах. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Евлахе 26-летнего велосипедиста сбил автомобиль.

Как сообщает ширванское бюро Report, ДТП произошло сегодня вечером в городе Евлах.

Передвигавшийся на велосипеде уроженец Дашкесанского района Агаселим Салман оглу Мюлан 1991 г.р. был сбит неизвестным автомобилем.

Оставив пострадавшего на дороге, водитель сбежал с места ДТП. Агаселим Мюлан был доставлен в больницу родителями на машине скорой помощи.

По факту ведется расследование.