Евлах. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Евлахе 26-летнего велосипедиста сбил автомобиль.
Как сообщает ширванское бюро Report, ДТП произошло сегодня вечером в городе Евлах.
Передвигавшийся на велосипеде уроженец Дашкесанского района Агаселим Салман оглу Мюлан 1991 г.р. был сбит неизвестным автомобилем.
Оставив пострадавшего на дороге, водитель сбежал с места ДТП. Агаселим Мюлан был доставлен в больницу родителями на машине скорой помощи.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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