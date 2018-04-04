В Евлахе 23-летний юноша получил ножевые ранения из-за девушки

Евлах. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Евлахском районе 23-летний юноша получил ножевые ранения из-за девушки.

Как сообщает ширванское бюро Report, житель села Гароглан Хаял Фариз оглу Мамедов 1995 г.р. на почве конфликта получил ножовые ранения в висок и область рта.

Кроме того, был искорежен его автомобиль марки "ВАЗ-2107", разбиты стекла.

Потерпевший приехал на своем автомобиле в Мингячевирскую центральную городскую больницу, где его незамедлительно прооперировали.

По факту ведется расследование.