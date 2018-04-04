В Евлахе 23-летний юноша получил ножевые ранения из-за девушки

Евлах. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Евлахском районе 23-летний юноша получил ножевые ранения из-за девушки.
Как сообщает ширванское бюро Report, житель села Гароглан Хаял Фариз оглу Мамедов 1995 г.р. на почве конфликта получил ножовые ранения в висок и область рта.
Кроме того, был искорежен его автомобиль марки "ВАЗ-2107", разбиты стекла.
Потерпевший приехал на своем автомобиле в Мингячевирскую центральную городскую больницу, где его незамедлительно прооперировали.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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