В Евлахе 17-летняя девушка пыталась покончить с собой

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Евлах. 6 марта. REPORT.AZ/ Стала известна причина, по которой помолвленная девушка пыталась совершить суицид, бросившись с моста на Куре на территории Евлаха.

Как сообщает западное бюро Report, местная жительница Б.Абдуллаева 2001 г.р. бросилась в Куру.

По информации, помолвленная Б.Абдуллаева поспорила с родителями, так как не хотела выходить замуж.

Затем она попыталась совершить суицид, бросившись с моста в Куру.

Девушку спасли несущие службу на территории сотрудники охранной полиции.

Факт расследуется Евлахской районной прокуратурой.