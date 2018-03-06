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    В Евлахе 17-летняя девушка пыталась покончить с собой

    Факт расследуется Евлахской районной прокуратурой© Report

    Евлах. 6 марта. REPORT.AZ/ Стала известна причина, по которой помолвленная девушка пыталась совершить суицид, бросившись с моста на Куре на территории Евлаха.

    Как сообщает западное бюро Report, местная жительница Б.Абдуллаева 2001 г.р. бросилась в Куру.

    По информации, помолвленная Б.Абдуллаева поспорила с родителями, так как не хотела выходить замуж.

    Затем она попыталась совершить суицид, бросившись с моста в Куру.

    Девушку спасли несущие службу на территории сотрудники охранной полиции.

    Факт расследуется Евлахской районной прокуратурой.

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