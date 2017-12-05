В Евлахе 11-летнюю девочку сбил грузовик

5 декабря, 2017 20:54

© Foto: Report.az Евлах. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Евлахском районе 11-летнего ребенка сбил грузовик. Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории поселка Халдан. Автомобиль марки "КамАЗ" сбил просящую милостыню на обочине дороги жительницу евлахского района Зилан Шахлар гызы Расулову 2006 г.р. Тяжело раненную девочку поместили в отделение реанимации Евлахской центральной районной больницы. Ее состояние расценивается как тяжелое. Отметим, что З.Расулова живет в цыганском квартале Евлахского района. По факту ведется расследование.