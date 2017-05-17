В этом месяце 14 иностранцам отказано в предоставлении разрешения на проживание в Азербайджане

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В первой половине мая текущего года 14 иностранцам было отказано в предоставлении разрешения на временное или постоянное проживание на территории Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную миграционную службу, пятеро из них – Аггарвал Вишал, Ражер Кумар, Мархар Хардееп Синх, Брар Притам Синх, Сидху Аманприт Синх - граждане Индии, один – Китая (Чен Лу), двое – граждане России (Зулай Гасанова и Луиза Джафарова), двое – граждане Грузии Сусенбер Эфендиева и Фархад Алиев, а также гражданка Узбекистана Мафтуна Бахронова.

Кроме того, отказ также получили трое граждан Туркменистана – Рахман Кадыров, Закир Кадыров и Расмийя Гурбанова.