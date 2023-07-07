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В этом году заведено 65 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев

В этом году заведено 65 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев "В первом полугодии этого года управлением вне-уголовного производства рассмотрено 108 фактов в связи с незаконной вырубкой деревьев, заведено 65 уголовных дел, по 11 разбирательство продолжается, по остальным - приняты соответствующие решения".
Происшествия
7 июля 2023 г. 12:03
В этом году заведено 65 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев

"В первом полугодии этого года управлением вне-уголовного производства рассмотрено 108 фактов в связи с незаконной вырубкой деревьев, заведено 65 уголовных дел, по 11 разбирательство продолжается, по остальным - приняты соответствующие решения".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления вне-уголовного производства Генпрокуратуры Эльнур Мусаев на сегодняшней пресс-конференции "Защита экологии".

Он отметил, что в период деятельности управления вне-уголовного производства Генпрокуратуры было заведено и направленно в соответствующие следственные органы 274 уголовных дела:

"Параллельно в управлении начато производство по 6 фактам административных правонарушений в связи с защитой зеленых насаждений".

Начальник управления отметил, что в 2023 году в отношении 7 должностных лиц возбуждено уголовное дело по фактам вырубки деревьев: "В 2022 году в результате халатности должностных лиц было возбуждено 84 уголовных дела ".

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Версия на азербайджанском языке Bu il qanunsuz ağackəsmə ilə bağlı 65 cinayət işi başlanıb

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