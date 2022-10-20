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В этом году около 1300 заключенным оказана юридическая помощь

В этом году около 1300 заключенным оказана юридическая помощь За 9 месяцев текущего года члены Общественного совета при Министерстве юстиции посетили пенитенциарные учреждения и оказали юридическую помощь по различным направлениям около 1300 осужденным.
Происшествия
20 октября 2022 г. 12:02
В этом году около 1300 заключенным оказана юридическая помощь

За 9 месяцев текущего года члены Общественного совета при Министерстве юстиции посетили пенитенциарные учреждения и оказали юридическую помощь по различным направлениям около 1300 осужденным.

Как сообщает Report, об этом сообщила начальник управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитова.

Она отметила, что члены Общественного совета принимают активное участие в процессе приема на службу, заседаниях коллегии, апелляционного совета, реализации института условно-досрочного освобождения, исполнении актов помилования и амнистии, мероприятиях правового просвещения (открытые двери, брифинги, публичные обсуждения, медиа-туры и т.д.).

"Министерство юстиции также уделяет особое внимание организации работы с информационными запросами. Абсолютное большинство таких запросов поступает от журналистов. Анализ поступивших запросов показывает, что в большинстве случаев запрашиваются статистические показатели по отдельным направлениям деятельности министерства, в частности по присвоению имен детям, смене имен и фамилий, рождению, вступлению в брак и т.д. За 9 месяцев даны ответы на около 120 запросов", - подчеркнула она.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 1300-dək məhkuma hüquqi yardım göstərilib

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