В этом году около 1300 заключенным оказана юридическая помощь

За 9 месяцев текущего года члены Общественного совета при Министерстве юстиции посетили пенитенциарные учреждения и оказали юридическую помощь по различным направлениям около 1300 осужденным.

За 9 месяцев текущего года члены Общественного совета при Министерстве юстиции посетили пенитенциарные учреждения и оказали юридическую помощь по различным направлениям около 1300 осужденным.

Как сообщает Report, об этом сообщила начальник управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитова.

Она отметила, что члены Общественного совета принимают активное участие в процессе приема на службу, заседаниях коллегии, апелляционного совета, реализации института условно-досрочного освобождения, исполнении актов помилования и амнистии, мероприятиях правового просвещения (открытые двери, брифинги, публичные обсуждения, медиа-туры и т.д.).

"Министерство юстиции также уделяет особое внимание организации работы с информационными запросами. Абсолютное большинство таких запросов поступает от журналистов. Анализ поступивших запросов показывает, что в большинстве случаев запрашиваются статистические показатели по отдельным направлениям деятельности министерства, в частности по присвоению имен детям, смене имен и фамилий, рождению, вступлению в брак и т.д. За 9 месяцев даны ответы на около 120 запросов", - подчеркнула она.