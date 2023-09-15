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В этом году выявлено свыше 7,5 тыс. преступлений, связанных с оборотом наркотиков

В этом году выявлено свыше 7,5 тыс. преступлений, связанных с оборотом наркотиков В Азербайджане в январе-августе этого года правоохранительными органами выявлено 7 598 преступных фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Происшествия
15 сентября 2023 г. 10:56
В этом году выявлено свыше 7,5 тыс. преступлений, связанных с оборотом наркотиков

В Азербайджане в январе-августе этого года правоохранительными органами выявлено 7 598 преступных фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала Рабочая группа Государственной комиссии по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотических средств.

Отмечается, что 2 659 преступлений связаны со сбытом наркотических средств, 4 649 - с приобретением и хранением наркотиков, 260 - культивированием наркосодержащих растений и 30 - с другими преступлениями данной категории.

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Версия на азербайджанском языке Bu il narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı 7 598 cinayət faktı aşkarlanıb

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