В этом году выявлено свыше 7,5 тыс. преступлений, связанных с оборотом наркотиков

В Азербайджане в январе-августе этого года правоохранительными органами выявлено 7 598 преступных фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала Рабочая группа Государственной комиссии по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотических средств.
Отмечается, что 2 659 преступлений связаны со сбытом наркотических средств, 4 649 - с приобретением и хранением наркотиков, 260 - культивированием наркосодержащих растений и 30 - с другими преступлениями данной категории.