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В этом году выявлено 4 853 преступных фактов в связи с наркотиками

В этом году выявлено 4 853 преступных фактов в связи с наркотиками В январе-мае текущего года в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств правоохранительными органами выявлено 4 853 уголовных факта.
Происшествия
20 июня 2022 г. 10:44
В этом году выявлено 4 853 преступных фактов в связи с наркотиками

В январе-мае текущего года в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств правоохранительными органами выявлено 4 853 уголовных факта.

Об этом Report сообщили в постоянной Рабочей группе при Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

По информации, из них 1760 были связаны с незаконным сбытом наркотических средств, 2 948 - незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 102 - незаконной культивацией наркосодержащих растений, 43 – другие преступления из этой категории.

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Версия на азербайджанском языке Bu il narkotik ilə bağlı 4 853 cinayət faktı aşkarlanıb

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