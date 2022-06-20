В этом году выявлено 4 853 преступных фактов в связи с наркотиками

В январе-мае текущего года в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств правоохранительными органами выявлено 4 853 уголовных факта.

В январе-мае текущего года в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств правоохранительными органами выявлено 4 853 уголовных факта.

Об этом Report сообщили в постоянной Рабочей группе при Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

По информации, из них 1760 были связаны с незаконным сбытом наркотических средств, 2 948 - незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 102 - незаконной культивацией наркосодержащих растений, 43 – другие преступления из этой категории.