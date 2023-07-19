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В этом году возмещено 11 млн 788 тыс. манатов ущерба чуждому имуществу

В этом году возмещено 11 млн 788 тыс. манатов ущерба чуждому имуществу В этом году в результате принятых Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре мер из 30 млн 497 тыс. 159 манатов материального ущерба было возмещено 11 млн 788 тыс. 890 манатов.
Происшествия
19 июля 2023 г. 16:02
В этом году возмещено 11 млн 788 тыс. манатов ущерба чуждому имуществу

В этом году в результате принятых Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре мер из 30 млн 497 тыс. 159 манатов материального ущерба было возмещено 11 млн 788 тыс. 890 манатов.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на оперативном совещании в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

Так, из 19 млн 4 тыс. 029 манатов ущерба государственному имуществу выплачено 7 млн 160 тыс. 911 манатов, из 11 млн 466 тыс. 351 манат частному имуществу возмещено 4 млн 627 тыс. 979 манатов ущерба.

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Версия на азербайджанском языке Bu il özgə əmlakına vurulmuş 11 milyon 788 min 890 manat ziyanın ödənilməsi təmin edilib

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