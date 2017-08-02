В этом году в Нахчыване выявлено 174 иностранца, незаконно занимавшихся трудовой деятельностью

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ За шесть месяцев этого года Государственной миграционной службой Нахчыванской Автономной Республики в отношении 75 из 174 иностранцев, незаконно проживающих, не зарегистрированных, а также занимающихся незаконной трудовой деятельностью, согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях применены административные штрафы.

Как сообщает Report со ссылкой на данные структуры, из этих лиц 82 человека были выдворены за пределы страны в течение 48 часов, в отношении 14 в административном порядке были введены ограничения на въезд в страну на определенный срок.

В отношении 22 иностранцев, нарушивших требования миграционного законодательства, но не достигших возраста, позволяющего привлечь к административной ответственности, было принято решение об отказе возбуждения административного дела.

За это время в Азербайджане в связи с регистрацией по месту пребывания иностранцев и лиц без гражданства в службу, в целом, поступило 4 574 обращения. В АР в службу поступило 22 обращения от работодателей в связи с выдачей разрешения на проживание и занятие трудовой деятельностью иностранцам и лицам без гражданства. Из них 15 обращений рассмотрены, а 7 в настоящее время находятся на стадии рассмотрения.