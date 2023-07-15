О нас

В этом году в Баку зарегистрировано более 8,5 тыс. преступлений

В этом году в Баку зарегистрировано более 8,5 тыс. преступлений За первое полугодие текущего года органами прокуратуры и внутренних дел города Баку зарегистрировано 8 552 уголовных дела.
Происшествия
15 июля 2023 г. 15:37
В этом году в Баку зарегистрировано более 8,5 тыс. преступлений

За первое полугодие текущего года органами прокуратуры и внутренних дел города Баку зарегистрировано 8 552 уголовных дела.

Как передает Report, об этом говорилось на оперативном совещании, посвященном итогам деятельности Бакинской городской прокуратуры за первое полугодие.

Обеспечено раскрытие 88,5% преступлений.

В результате мер предпринятых совместных мер с органами внутренних дел города Баку в первом полугодии 2023 года раскрыто 24 умышленных убийства и 11 покушений на умышленное убийство, а также 1 умышленное убийство, остававшееся нераскрытым с предыдущих лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il Bakıda 8 552 cinayət hadisəsi qeydə alınıb

Самое важное

В Брюсселе началась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
В Брюсселе началась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
15 июля 2023 г. 15:07
Украинские дети прошли медобследование в Баку 
ФотоУкраинские дети прошли медобследование в Баку 
15 июля 2023 г. 14:33
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2023 г. 13:18
Араз Асланлы: Азербайджан был рядом с Турцией во время событий 15 июля
Араз Асланлы: Азербайджан был рядом с Турцией во время событий 15 июля
15 июля 2023 г. 13:03
Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
15 июля 2023 г. 10:28
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Мадара Мусаева
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Мадара Мусаева
14 июля 2023 г. 21:22
Община: Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги
Община: Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги
14 июля 2023 г. 20:27
Участники Дней поэзии Вагифа посетили исторические и культурные достопримечательности города Шуша
ФотоУчастники Дней поэзии Вагифа посетили исторические и культурные достопримечательности города Шуша
14 июля 2023 г. 19:53
За 6 месяцев этого года предприниматели получили 5 294 предупреждений в связи с рекламой
За 6 месяцев этого года предприниматели получили 5 294 предупреждений в связи с рекламой
14 июля 2023 г. 17:15
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
14 июля 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi