В этом году в Баку зарегистрировано более 8,5 тыс. преступлений

За первое полугодие текущего года органами прокуратуры и внутренних дел города Баку зарегистрировано 8 552 уголовных дела.

За первое полугодие текущего года органами прокуратуры и внутренних дел города Баку зарегистрировано 8 552 уголовных дела.

Как передает Report, об этом говорилось на оперативном совещании, посвященном итогам деятельности Бакинской городской прокуратуры за первое полугодие.

Обеспечено раскрытие 88,5% преступлений.

В результате мер предпринятых совместных мер с органами внутренних дел города Баку в первом полугодии 2023 года раскрыто 24 умышленных убийства и 11 покушений на умышленное убийство, а также 1 умышленное убийство, остававшееся нераскрытым с предыдущих лет.