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В этом году в Баку произошло 125 ДТП, погибли 52 человека

В этом году в Баку произошло 125 ДТП, погибли 52 человека В январе-марте 2022 года в столице было зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий.
Происшествия
16 апреля 2022 г. 09:46
В этом году в Баку произошло 125 ДТП, погибли 52 человека

В январе-марте 2022 года в столице было зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку майор полиции Араз Аскерли.

В результате погибли 52 человека, 96 получили ранения.

“За последние 3 месяца в Баку произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов, погибших нет, пострадали 2 человека.

Произошло 5 инцидентов с участием грузовых автомобилей, 5 человек погибли, 3 получили ранения. С участием мопедов произошло 5 инцидентов, 1 человек погиб, 4 получили ранения. Зарегистрировано одно ДТП с участием мотоцикла, в результате один человек погиб, двое получили ранения. В результате ДТП с участием велосипеда пострадал 1 человек. В то же время зафиксированы 6 случаев с несовершеннолетними, 2 человека погибли, 5 получили ранения.

В результате несоблюдения скоростных ограничений произошло 25,6% дорожно-транспортных происшествий.

За последние 3 месяца сбито 89 пешеходов, 38 человек погибли, 59 получили ранения”, - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Bakıda 125 yol qəzası olub, 52 nəfər ölüb

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