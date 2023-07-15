В этом году в Баку было обеспечено возмещение ущерба государству на сумму более 1 млн манатов

В этом году в Баку было обеспечено возмещение ущерба государству на сумму более 1 млн манатов

В первом полугодии текущего года органами прокуратуры города Баку завершено предварительное расследование 122 уголовных дел, из них 83 дела направлены в соответствующие суды для рассмотрения.

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В первом полугодии текущего года органами прокуратуры города Баку завершено предварительное расследование 122 уголовных дел, из них 83 дела направлены в соответствующие суды для рассмотрения. Как сообщает Report, об этом было заявлено на оперативном совещании в прокуратуре города Баку, посвященном I полугодию. Было отмечено, что по уголовным делам, предварительное расследование которых завершено, из ущерба, нанесенного физическим и юридическим лицам в размере 3 млн 139 тыс. 311 манатов, обеспечено возмещение 1 млн 659 тыс. 584 манатов, или 52,9%. Подпишитесь на наш Telegram канал