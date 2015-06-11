В этом году в Азербайджане зарегистрировано 24,3 тыс. браков и 4,2 тыс. разводов

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ За 4 месяца текущего года в Азербайджане зарегистрировано 19,1 тыс. смертей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности на каждые 1000 человек населения сократился с 6,5 до 6,1.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Государственного комитета статистики (ГКС).

Согласно докладу, за 4 месяца текущего года официальными органами зарегистрировано 24,3 тыс. браков и 4,2 тыс. разводов, и на каждые 1000 человек населения число браков составило 7,8, а разводов - 1,4.