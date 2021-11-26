В этом году в Азербайджане выявлено 286 фактов контрабанды наркотиков

12:42 За 10 месяцев текущего года в Азербайджане правоохранительными органами выявлено 286 фактов контрабандного ввоза наркотических средств и психотропных веществ на территорию страны.

За 10 месяцев текущего года в Азербайджане правоохранительными органами выявлено 286 фактов контрабандного ввоза наркотических средств и психотропных веществ на территорию страны.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

По этим фактам из незаконного оборота изъято более 2 тонны 892 кг различных наркотических средств и психотропных веществ.

В то же время по 328 фактам преступлений, совершенных группами, из незаконного оборота изъято 1 тонна 672 кг различных видов наркотических средств и 13 766 единиц психотропных веществ.