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В этом году в Азербайджане выявлено 286 фактов контрабанды наркотиков

В этом году в Азербайджане выявлено 286 фактов контрабанды наркотиков 12:42 За 10 месяцев текущего года в Азербайджане правоохранительными органами выявлено 286 фактов контрабандного ввоза наркотических средств и психотропных веществ на территорию страны.
Происшествия
26 ноября 2021 г. 12:55
В этом году в Азербайджане выявлено 286 фактов контрабанды наркотиков

За 10 месяцев текущего года в Азербайджане правоохранительными органами выявлено 286 фактов контрабандного ввоза наркотических средств и психотропных веществ на территорию страны.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

По этим фактам из незаконного оборота изъято более 2 тонны 892 кг различных наркотических средств и психотропных веществ.

В то же время по 328 фактам преступлений, совершенных группами, из незаконного оборота изъято 1 тонна 672 кг различных видов наркотических средств и 13 766 единиц психотропных веществ.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda qaçaqmalçılıqla bağlı 286 fakt aşkarlanıb

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