В этом году в Азербайджане раскрыто 88,6% совершенных преступлений

В Азербайджане за 9 месяцев этого года из 26 778 преступлений, зарегистрированных Министерством внутренних дел и прокуратурой, раскрыто 88,6%.

В Азербайджане за 9 месяцев этого года из 26 778 преступлений, зарегистрированных Министерством внутренних дел и прокуратурой, раскрыто 88,6%.

Как передает Report, об этом на заседании коллегии в онлайн-формате, посвященном обсуждению итогов 9 месяцев текущего года, сказал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.

В результате совместных мероприятий, проведенных совместно с Генпрокуратурой, раскрыты 336 уголовных дел, остающихся нераскрытыми с прошлых лет, в том числе, несколько особо тяжких преступлений.