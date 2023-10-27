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В этом году в Азербайджане раскрыто 88,6% совершенных преступлений

В этом году в Азербайджане раскрыто 88,6% совершенных преступлений В Азербайджане за 9 месяцев этого года из 26 778 преступлений, зарегистрированных Министерством внутренних дел и прокуратурой, раскрыто 88,6%.
Происшествия
27 октября 2023 г. 20:09
В этом году в Азербайджане раскрыто 88,6% совершенных преступлений

В Азербайджане за 9 месяцев этого года из 26 778 преступлений, зарегистрированных Министерством внутренних дел и прокуратурой, раскрыто 88,6%.

Как передает Report, об этом на заседании коллегии в онлайн-формате, посвященном обсуждению итогов 9 месяцев текущего года, сказал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.

В результате совместных мероприятий, проведенных совместно с Генпрокуратурой, раскрыты 336 уголовных дел, остающихся нераскрытыми с прошлых лет, в том числе, несколько особо тяжких преступлений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu il Azərbaycanda törədilən cinayətlərin 88,6 faizinin üstü açılıb

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