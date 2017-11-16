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    В этом году в Азербайджане новорожденных мальчиков на 7% больше, чем девочек - СТАТИСТИКА

    1918 младенцев - двойняшки, 33 - тройняшки

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ За прошедший период текущего года в Азербайджане число рожденных мальчиков на 7% превысило новорожденных девочек.

    Как сообщили Report в Госкомстате, в январе-сентябре текущего года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции по стране было зарегистрировано 107 459 новорожденных младенцев, на каждые 1000 человек населения этот показатель составил 14,7.

    53,1% новорожденных - мальчики, 46,9% - девочки. 1918 младенцев - двойняшки, 33 - тройняшки.

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