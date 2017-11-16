В этом году в Азербайджане новорожденных мальчиков на 7% больше, чем девочек - СТАТИСТИКА

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ За прошедший период текущего года в Азербайджане число рожденных мальчиков на 7% превысило новорожденных девочек.

Как сообщили Report в Госкомстате, в январе-сентябре текущего года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции по стране было зарегистрировано 107 459 новорожденных младенцев, на каждые 1000 человек населения этот показатель составил 14,7.

53,1% новорожденных - мальчики, 46,9% - девочки. 1918 младенцев - двойняшки, 33 - тройняшки.