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В этом году в Азербайджане из оборота изъято более 6 тонн наркотиков на сумму 252 млн манатов

В этом году в Азербайджане из оборота изъято более 6 тонн наркотиков на сумму 252 млн манатов В январе-сентябре 2023 года правоохранительные органы в результате оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств выявили в общей сложности 8 320 фактов преступлений.
Происшествия
13 октября 2023 г. 16:45
В этом году в Азербайджане из оборота изъято более 6 тонн наркотиков на сумму 252 млн манатов

В январе-сентябре 2023 года правоохранительные органы в результате оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств выявили в общей сложности 8 320 фактов преступлений.

Как сообщает Report, об этом заявили в постоянно действующей рабочей группе Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Было отмечено, что 2 855 фактов преступлений связаны с незаконной продажей наркотических средств, 5 151- с их незаконным приобретением и хранением, 284- с незаконным выращиванием наркотиков, а 30 - с другими преступлениями.

Согласно выявленным фактам из незаконного оборота изъято в общей сложности 6 тонн 207 кг 543,024 г наркотических средств и психотропных веществ, общая стоимость которых оценивается в 252 млн 353 тыс. манатов.

К уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены 6 483 человека, из них 6 329 мужчин и 154 женщины, среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности, 64 являются гражданами иностранных государств.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda dəyəri 252 milyon manat olan 6 tondan artıq narkotik aşkarlanıb

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